Требуется веб-программист в Вебстудию (удаленка)

Основная задача поддержка сайтов клиентов. Добавление функционала, корректировака структуры, установка обновлений, расширений и т.п. Новые сайты тоже делаем (реже)

В итоге требования к кандидату:

Знание CSS/HTML на продвинутом уровне.

Знание PHP4/5 на продвинутом уровне.

Умение конфигурировать Apache на базовом уровне, знание mod_rewrite

как минимум.

Знание Adobe Photoshop на базовом уровне.

Знание CMS Joomla! на продвинутом уровне + знакомство с такими компонентами как Virtuemart, K2, Phocagallery и т.д. Опыт написания собственных компонентов является плюсом.

Знание основных CMS таких как 1C Bitrix, Drupal и т.д. на базовом уровне.

Знание Javascript и как минимум одного из фреймворков mootools/jquery на базовом уровне.

Умение быстро разбираться в чужом коде.

Знание систем версионного контроля, умение пользоваться SVN на базовом уровне.

Базовые навыки пользователя Linux. Отсутствие страха перед ssh и vim"ом.

Нужны примеры работ. Рассматриваем предложения от групп или компаний программистов.

Оплата почасовая или позадачная, если задача типовая.