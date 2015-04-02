нужен скрипт - создания базы текстовых .txt файлов из doc, docx, pdf , DjVu, ( эти файлы могут находится в архивах zip,rar) с указанных каталог/подкаталог с запуском (например раз в месяц), ...
Требуется веб-программист в Вебстудию (удаленка)
Основная задача поддержка сайтов клиентов. Добавление функционала, корректировака структуры, установка обновлений, расширений и т.п. Новые сайты тоже делаем (реже)
В итоге требования к кандидату:
Знание CSS/HTML на продвинутом уровне.
Знание PHP4/5 на продвинутом уровне.
Умение конфигурировать Apache на базовом уровне, знание mod_rewrite
как минимум.
Знание Adobe Photoshop на базовом уровне.
Знание CMS Joomla! на продвинутом уровне + знакомство с такими компонентами как Virtuemart, K2, Phocagallery и т.д. Опыт написания собственных компонентов является плюсом.
Знание основных CMS таких как 1C Bitrix, Drupal и т.д. на базовом уровне.
Знание Javascript и как минимум одного из фреймворков mootools/jquery на базовом уровне.
Умение быстро разбираться в чужом коде.
Знание систем версионного контроля, умение пользоваться SVN на базовом уровне.
Базовые навыки пользователя Linux. Отсутствие страха перед ssh и vim"ом.
Нужны примеры работ. Рассматриваем предложения от групп или компаний программистов.
Оплата почасовая или позадачная, если задача типовая.
Заявки фрилансеров
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