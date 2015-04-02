Плеер на сайт (только скрипт)НЕФЛЭШ, для Iphone Ipad//pod и не только.

Возникла проблема с отображением видео роликов на сайте, на айфонах, айпадах и т.д..

Требуется плеер на сайт для отображения видео-материалов на сайте.

Существует возможность вставки -только скриптов- и в хед тоже только скрипт.

Конвертацию видео обеспечу.

Здачи: 1. готовый скрипт по автоматическому запуску по кругу видео №1 (только видео -никаких элементов управления возможно пауза при клике на само видео) и управляющие файлы к скрипту.

2. Возможность на других страницах показывать видео№2,3,4,5 ( С полноценным управлением пауза во весь экран рег. звука.)

Плеер из файлов и скрипта,-оф, с вменяемой инструкцией по эксплуатации и\или настройке.

Сам Сайт на конструкторе и полноценном хостинге.

п.с. Я в сервисе около 6 лет мой профиль http://www.weblancer.net/users/Vladey/

Восстанавливаю, а то давно не заходил и его отключили, а задачу нужно решить сейчас.

С Уважением, Владислав.