нужен скрипт - создания базы текстовых .txt файлов из doc, docx, pdf , DjVu, ( эти файлы могут находится в архивах zip,rar) с указанных каталог/подкаталог с запуском (например раз в месяц), ...
Плеер на сайт (только скрипт)НЕФЛЭШ, для Iphone Ipad//pod и не только.
Возникла проблема с отображением видео роликов на сайте, на айфонах, айпадах и т.д..
Требуется плеер на сайт для отображения видео-материалов на сайте.
Существует возможность вставки -только скриптов- и в хед тоже только скрипт.
Конвертацию видео обеспечу.
Здачи: 1. готовый скрипт по автоматическому запуску по кругу видео №1 (только видео -никаких элементов управления возможно пауза при клике на само видео) и управляющие файлы к скрипту.
2. Возможность на других страницах показывать видео№2,3,4,5 ( С полноценным управлением пауза во весь экран рег. звука.)
Плеер из файлов и скрипта,-оф, с вменяемой инструкцией по эксплуатации и\или настройке.
Сам Сайт на конструкторе и полноценном хостинге.
п.с. Я в сервисе около 6 лет мой профиль http://www.weblancer.net/users/Vladey/
Восстанавливаю, а то давно не заходил и его отключили, а задачу нужно решить сейчас.
С Уважением, Владислав.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно выводить последние обновления моей RSS ленты на сайтах партнёров. Без картинок. Только заголовки... Примерный дизайн прилагаю...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
необходим скрипт типо GeoIp для DLE 10.4 цена и сроки интересуют, смена телефонов и адресов на всём сайтеВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Стоит такая задача: Сайт благотворительного фонда на Wordpress. Нужно подключить оплату онлайн большого количества проектов, где отображается сколько нужно собрать и сколько осталось Через таксономию, добавляется проект "Проект 1", вводиться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Перенести текст+фото с 80+ страниц с одного сайта на другой сайт на Wordpress Сделать нужно сегодня. Список страниц в аттачеВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть архив базы данных - системы управления, которую надо установить на сайт, на поддомен, чтобы с ней можно было работать онлайн. Также в архиве где-то лежит сам сайт (заглушка страницы). Нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт http://farbe.tvoedelo.ru/ на html без админки, нужно сделать правки согласно ТЗ, ТЗ прилагается. Постоплата Яндекс.деньги, WMR. В личку и аську не писать, все предложения здесь. Обязательно указывать цену и срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно доработать Opencart, чтобы при нажатии на кнопку "Купить" всплывало окно с выбором цвета (в любом месте сайта, будь это категория, блок рекомендуемые на главной). Причем около каждого цвета должно быть окно для ввода количества, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скрипт рабочий кроме нескольких деталей. Нужно пересмотреть кусок кода парсера страниц Либо поправить старый, либо написать свой. Скрипт на основе текстовой страницы с ключевыми словами парсит поисковую систему, согласно ключевых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать парсер на PHP, который сканирует содержимое папок на фтп и записывает название файлов из каждой папке в отдельную таблицу в базу MySQL.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад