Подключение LiqPay к Wordpress

Стоит такая задача:

Сайт благотворительного фонда на Wordpress. Нужно подключить оплату онлайн большого количества проектов, где отображается сколько нужно собрать и сколько осталось

Через таксономию, добавляется проект "Проект 1", вводиться описание, сколько нужно собрать и возможно дополнительные поля.

Кнопка "пожертвовать" – человек вводит свои данные (возможность анонимно), сумму и переходит на платежную систему LiqPay www.liqpay.com/doc, где после успешной транзакции, возвращается на страницу проекта, и получает благодарность. На самой же странице остаток уменьшился ровно на ту сумму, которую он оплатил.

Пример: biggggidea.com/project/97...

Желательно с опытом работы c Wordpress и LiqPay. От вас стоимость, сроки исполнения.

Готов ответить на дополнительные вопросы