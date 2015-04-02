нужен скрипт - создания базы текстовых .txt файлов из doc, docx, pdf , DjVu, ( эти файлы могут находится в архивах zip,rar) с указанных каталог/подкаталог с запуском (например раз в месяц), ...
Подключение LiqPay к Wordpress
Стоит такая задача:
Сайт благотворительного фонда на Wordpress. Нужно подключить оплату онлайн большого количества проектов, где отображается сколько нужно собрать и сколько осталось
Через таксономию, добавляется проект "Проект 1", вводиться описание, сколько нужно собрать и возможно дополнительные поля.
Кнопка "пожертвовать" – человек вводит свои данные (возможность анонимно), сумму и переходит на платежную систему LiqPay www.liqpay.com/doc, где после успешной транзакции, возвращается на страницу проекта, и получает благодарность. На самой же странице остаток уменьшился ровно на ту сумму, которую он оплатил.
Пример: biggggidea.com/project/97...
Желательно с опытом работы c Wordpress и LiqPay. От вас стоимость, сроки исполнения.
Готов ответить на дополнительные вопросы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Перенести текст+фото с 80+ страниц с одного сайта на другой сайт на Wordpress Сделать нужно сегодня. Список страниц в аттачеВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть архив базы данных - системы управления, которую надо установить на сайт, на поддомен, чтобы с ней можно было работать онлайн. Также в архиве где-то лежит сам сайт (заглушка страницы). Нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт http://farbe.tvoedelo.ru/ на html без админки, нужно сделать правки согласно ТЗ, ТЗ прилагается. Постоплата Яндекс.деньги, WMR. В личку и аську не писать, все предложения здесь. Обязательно указывать цену и срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно доработать Opencart, чтобы при нажатии на кнопку "Купить" всплывало окно с выбором цвета (в любом месте сайта, будь это категория, блок рекомендуемые на главной). Причем около каждого цвета должно быть окно для ввода количества, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скрипт рабочий кроме нескольких деталей. Нужно пересмотреть кусок кода парсера страниц Либо поправить старый, либо написать свой. Скрипт на основе текстовой страницы с ключевыми словами парсит поисковую систему, согласно ключевых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать парсер на PHP, который сканирует содержимое папок на фтп и записывает название файлов из каждой папке в отдельную таблицу в базу MySQL.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется доработка скрипта проверки статуса ремонта. Пример есть тут: http://www.umtservice.com.ua/ кнопка сверху справа СТАТУС РЕМОНТА. У меня есть этот код, мне его нужно немного изменить для размещения на другом сайте.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу программиста для доработки тулбара для браузера. Большая часть уже сделана. Работа Full Time. Оплата договорная. Язык программирования Python. Движок сайта Django. Что у нас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на вордпресс к нему прикреплен форум vbulletin. От хсотера пришло предупреждение что на сайте обнаружен вирус и рассылается спам. Нужно почистить от вирусов и устранить уязвимости если есть в вордпресс и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад