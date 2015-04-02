Сайт - Интернет ателье, на движке Joomla. Прикрутить сервис оплаты и доставки. Так-же нужно будет доработать основной тематический сервис по снятию мерок. Подробное т.з будет, имеется.
Доработка тулбара для браузера
Ищу программиста для доработки тулбара для браузера. Большая часть уже сделана.
Работа Full Time. Оплата договорная.
Язык программирования Python. Движок сайта Django.
Что у нас есть?
1. Доступ в Github
2. Доступ на сервер
3. Наш программист введет в курс дела
Задача настроить экспорт нужной информации, после чего ее обработать. Далее информация должна быть отображена на тулбаре.
Какие навыки надо иметь?
1. Хорошие знания и опыт Python
2. Уметь работать с движком Django
3. Опыт работы с экспортом товаров, понадобится дописать или с нуля написать обработчик данных.
4. Многопоточность в Web приложениях
5. JS, PHP, Json
6. Надо уметь оптимизировать нагрузку на сервер и на сам проект в целом. Т.е. уметь держать большие нагрузки.
7. Уметъ работать с Линукс
8. Умение писать расширения для браузера: Chrome, Mozilla, IE, Opera
9. Многолетний опыт программирования
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Хотелось бы узнать сколько будет стоить разработка такого же сайта!! https://app.overboss.ru/Auth/SignIn?backUrl=https%253a%252f%252fapp.overboss.ru%252f Логин: [email protected] Пароль: wano23247 Мне необходимо чтобы сайт делал тоже самое ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на вордпресс к нему прикреплен форум vbulletin. От хсотера пришло предупреждение что на сайте обнаружен вирус и рассылается спам. Нужно почистить от вирусов и устранить уязвимости если есть в вордпресс и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Консультация и разработка технического задания. Техническое задание в разработке. Идею и суть проекта расскажу при выборе кандидата.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуется настроить фреймворк Express (node.js) на сервере и подцепить туда страницы верстки. Подробности в личкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть два проекта на WP 1. self-guided.org на нем нужно 1.1. сделать сортировку постов по количеству просмотров на страницах с выдачей в виде блога (тема уже ведет количество просмотров, и в одном ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Оптимизировать сайт для мобильных устройств - Достопримечательности мира http://wikisight.com/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Скрипт написан под mootools. От него полностью отказываемся, поэтому нужно переписать на jquery. см. приложенный файлВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт донор нам очень нравится, нужно под ключ сделать редизайн сайт http://dr-koffer.net/ с редизайном самого шаблона сайта, так и рекламных картинок и банеров и логотипа Название магазина - интернет магазин бытовой ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть приложение на делфи/mysql нужно переписать его на nodejs/mysql с использованием socket.io. За приложением будут сидеть несколько админов, которые будут вносить данные почти одновременно. Поэтому данные в нижней табличке должны обновляться, как сообщения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад