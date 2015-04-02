Доработка тулбара для браузера

Ищу программиста для доработки тулбара для браузера. Большая часть уже сделана.

Работа Full Time. Оплата договорная.

Язык программирования Python. Движок сайта Django.

Что у нас есть?

1. Доступ в Github

2. Доступ на сервер

3. Наш программист введет в курс дела

Задача настроить экспорт нужной информации, после чего ее обработать. Далее информация должна быть отображена на тулбаре.

Какие навыки надо иметь?

1. Хорошие знания и опыт Python

2. Уметь работать с движком Django

3. Опыт работы с экспортом товаров, понадобится дописать или с нуля написать обработчик данных.

4. Многопоточность в Web приложениях

5. JS, PHP, Json

6. Надо уметь оптимизировать нагрузку на сервер и на сам проект в целом. Т.е. уметь держать большие нагрузки.

7. Уметъ работать с Линукс

8. Умение писать расширения для браузера: Chrome, Mozilla, IE, Opera

9. Многолетний опыт программирования