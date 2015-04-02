Сайт - Интернет ателье, на движке Joomla. Прикрутить сервис оплаты и доставки. Так-же нужно будет доработать основной тематический сервис по снятию мерок. Подробное т.з будет, имеется.
Доработки WordPress
Есть два проекта на WP
на нем нужно
1.1. сделать сортировку постов по количеству просмотров на страницах с выдачей в виде блога (тема уже ведет количество просмотров, и в одном из виджетов даже сортирует посты по ним)
2.1. Текстовому блоку описания назначить do_shortcode( чтоб выполнялись шорт коды.
2.2. Подправить права пользователей одна роль видит админку календаря, другая нет
Заявки фрилансеров
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