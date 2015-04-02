Доработки WordPress

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Есть два проекта на WP

1. self-guided.org

на нем нужно

1.1. сделать сортировку постов по количеству просмотров на страницах с выдачей в виде блога (тема уже ведет количество просмотров, и в одном из виджетов даже сортирует посты по ним)

2. my-house-for-rent.com

2.1. Текстовому блоку описания назначить do_shortcode( чтоб выполнялись шорт коды.

2.2. Подправить права пользователей одна роль видит админку календаря, другая нет

WordPress
10 лет назад
SMInc
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров