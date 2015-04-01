Нужен конструктор кода для вывода новостной ленты на сайтах партнёрах.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок88 просмотров

Всем привет. Нужно сделать подобный этому http://partner.mediametrics.ru конструктор.

Нужно выводить последние новости из новостной ленты моего сайта на других сайтах.

В идеале ещё и отслеживать количество кликов по блоку, но не обязательно...

10 лет назад
vasilysan
Василий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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