Доработки OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок108 просмотров

Необходимо доработать фильтр товаров на OpenCart + несколько мелких правок в верстке.

Подробное ТЗ скину по запросу. Пишите сразу свои контакты.

Opencart
10 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров