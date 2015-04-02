Верстка и программирование лендинга

Отличный заказчик! Приятно, когда твои старания, такие как сдача проекта на 2 дня раньше срока, не указанные в ТЗ программные решения, исправление мелких багов на лету и т.д. замечаются и оцениваются заказчиком, а не воспринимаются как должное. И даже не смотря на то, что во время сдачи проекта он нашел аж 5 мелких недочетов, которые я тут же исправил, все равно оценил меня как хорошего исполнителя. Рекомендую!