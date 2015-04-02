Верстка и программирование лендинга

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка88 просмотров

Требуется верстка и программирование лендинга согласно приложенному ТЗ.

10 лет назад
awd86
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$150
4 дня
Верстка выполнена без нареканий. По программированию в исходной версии, представленной исполнителем для сдачи, обнаружена масса мелких недочетов, складывается впечатление, что исполнитель не уделил должного внимания самостоятельному тестированию, а предоставил это исключительно заказчику. При отсутствии грамотного тестировщика потенциальный заказчик рискует выловить кучу багов со временем. Однако отмечу, что все выявленные недочеты были оперативно устранены. Работа сдана в срок, вдвое меньший, чем оговоренный. В целом впечатления от сотрудничества положительные, рекомендую.
Отличный заказчик! Приятно, когда твои старания, такие как сдача проекта на 2 дня раньше срока, не указанные в ТЗ программные решения, исправление мелких багов на лету и т.д. замечаются и оцениваются заказчиком, а не воспринимаются как должное. И даже не смотря на то, что во время сдачи проекта он нашел аж 5 мелких недочетов, которые я тут же исправил, все равно оценил меня как хорошего исполнителя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад