Доработки интернет-магазин битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок132 просмотра

Добрый день. В существующий интренет магазин на 1с-битрикс необходимо большое кол-во систематических доработок.

Нужен фрилансер который может с этим помочь на постоянной основе.

С уважением Максим.

10 лет назад
splinok
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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