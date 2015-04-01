Программирование интернет-магазина

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Закрыт8 заявок175 просмотров

Ищем талантливого программиста в команду проекта. На данный момент разработано Техническое задание, работает дизайнер.

Подробности в переписке.

10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров