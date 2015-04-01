Настроить правило редиректа в IIS

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Добрый день,

Ситуация следующая, на одном хостинге распологается единая CMS для нескольких сайтов, но favicon.ico для них единый, подргружается с корня сайта /favicon.ico , необходимо настроить IIS (v 7.5) что бы в зависимости от доменого имени подгружалась своя favicon.ru

10 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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