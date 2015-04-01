Битрикс & веб-сервиис

Нужен прогноз клёва на Рыболовный сайт. Есть пример сайта на котором это уже реализовано. Пойдёт даже копия того функционала, главное чтобы не было ссылок на сторонний ресурс и визуально выглядел по другому. Сайт "пациент" после ...