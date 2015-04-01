Битрикс & веб-сервиис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

При поиске товара отображаются товары имеющиеся в инфоблоке битрикса.

Необходимо сделать модуль для Битрикс который позволит получать и отображать под результатами поиска товары полученные из 1с через веб сервис.

shop.maz61.ru

10 лет назад
nik_po
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров