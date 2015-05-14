Правки в вёрстке сайта

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Требуется внести на сайте правки по небольшому списку. Большинство правок касается вёрстки.

Сайт сделан на самописной CMS.

10 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$6
2 дня
Дмитрий выполнил весь список необходимых правок на сайте,замечаний практически и не было. Всегда на связи. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую! Есть ТЗ, все четко

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад