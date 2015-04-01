Нужен прогноз клёва на Рыболовный сайт. Есть пример сайта на котором это уже реализовано. Пойдёт даже копия того функционала, главное чтобы не было ссылок на сторонний ресурс и визуально выглядел по другому. Сайт "пациент" после ...
Нужно реализовать несколько модулей на yii2
Доброе время суток
Список модулей отправлю исполнителю
Требование
1) отличное знание на yii2
2) уже реализованных проектов на yii2
3) онлайн 5 дней в неделю минимум 5-6 часов в день
4) отчетность каждый день
5) возможность общаться по голосу
В ответах сразу пишите
1) ссылки на проекты yii2
3) skype
ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ!
Заявки фрилансеров
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