Нужно реализовать несколько модулей на yii2

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Доброе время суток

Список модулей отправлю исполнителю

Требование

1) отличное знание на yii2

2) уже реализованных проектов на yii2

3) онлайн 5 дней в неделю минимум 5-6 часов в день

4) отчетность каждый день

5) возможность общаться по голосу

В ответах сразу пишите

1) ссылки на проекты yii2

3) skype

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ!

Yii
10 лет назад
tibet80
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров