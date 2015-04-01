Доработка портала на Kohane

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Требуется доработать портал созданный на Kohane

- исправить авторизацию через Твиттер

- дополнить структуру каталога новыми разделами

- дополнить несколько функций по описанию картинок

- дополнить гео зависимость каталога, возможность сортировки каталога по региону

Подробное ТЗ и обсуждение деталей с исполнителем.

Хороший опыт с Коханой обязателен и просьба указывайте стоимость часа работы.

10 лет назад
Morebit
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров