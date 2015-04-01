Доброе время суток Список модулей отправлю исполнителю Требование 1) отличное знание на yii2 2) уже реализованных проектов на yii2 3) онлайн 5 дней в ...
Доработка портала на Kohane
Требуется доработать портал созданный на Kohane
- исправить авторизацию через Твиттер
- дополнить структуру каталога новыми разделами
- дополнить несколько функций по описанию картинок
- дополнить гео зависимость каталога, возможность сортировки каталога по региону
Подробное ТЗ и обсуждение деталей с исполнителем.
Хороший опыт с Коханой обязателен и просьба указывайте стоимость часа работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $650Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать отдельный раздел с админкой на самописном сайте. Админка нужна для добавления статей в раздел, сейчас на сайт можно добавлять только фото.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно сделать калькулятор расчета стоимости зем. участка Параметров 10-15 ТЗ предоставлю Сделка через биржуВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна программа для автоматического размещения объявлений по сдаче квартир в посуточную аренду. Всего 30 ресурсов. Часть из них с различными проверками ( картинки с экрана, смс подтверждение) Обязательное условие: 1) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо в рнр скрипте сделать выбор данных по первым буквам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется загрузить на хостинг WP Установить и русифицировать купленный шаблон: http://themeforest.net/item/newspaper/5489609?utm_campaign=sysemail&utm_content=8167729&utm_keyword=sysemail&utm_medium=email&utm_source=purchase_confirmation&utm_term=sysemail Цвет ссылок зеленый, загрузить логотип как здесь: http://sadovniki.by/Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт работает на wordpress, необходимо сделать, что бы для посетителя через 10-15 сек. открывалось модальное окно с обратным звонком, т.е. 2 поля, имя и телефон. Указывайте пожалуйста сроки и стоимость работы!!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. В существующий интренет магазин на 1с-битрикс необходимо большое кол-во систематических доработок. Нужен фрилансер который может с этим помочь на постоянной основе. С уважением Максим.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад