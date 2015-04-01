Нужна программа для автоматического размещения объявлений по сдаче квартир в посуточную аренду.

Всего 30 ресурсов. Часть из них с различными проверками ( картинки с экрана, смс подтверждение)

Обязательное условие: 1) Умение программы автоматически менять IP через TOR или еще чего-то.

Выгрузка всей информации из Excel.

2) Выгрузка отчетов ( см. Вложение)

Прикрепляю файл отчета. Там список ресурсов.