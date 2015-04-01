Нужна программа для автоматического размещения объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нужна программа для автоматического размещения объявлений по сдаче квартир в посуточную аренду.

Всего 30 ресурсов. Часть из них с различными проверками ( картинки с экрана, смс подтверждение)

Обязательное условие: 1) Умение программы автоматически менять IP через TOR или еще чего-то.

Выгрузка всей информации из Excel.

2) Выгрузка отчетов ( см. Вложение)

Прикрепляю файл отчета. Там список ресурсов.

10 лет назад
Nikitrest
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров