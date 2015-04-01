Доброе время суток Список модулей отправлю исполнителю Требование 1) отличное знание на yii2 2) уже реализованных проектов на yii2 3) онлайн 5 дней в ...
Нужна программа для автоматического размещения объявлений.
Нужна программа для автоматического размещения объявлений по сдаче квартир в посуточную аренду.
Всего 30 ресурсов. Часть из них с различными проверками ( картинки с экрана, смс подтверждение)
Обязательное условие: 1) Умение программы автоматически менять IP через TOR или еще чего-то.
Выгрузка всей информации из Excel.
2) Выгрузка отчетов ( см. Вложение)
Прикрепляю файл отчета. Там список ресурсов.
Заявки фрилансеров
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