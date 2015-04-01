Форма выбора строки (данных)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Необходимо в рнр скрипте сделать выбор данных по первым буквам.

10 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

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Нет заявок фрилансеров