Калькулятор расчета стоимости земельного участка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

Нужно сделать калькулятор расчета стоимости зем. участка

Параметров 10-15

ТЗ предоставлю

Сделка через биржу

10 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$20
3 дня
Профессионально подошел к решению поставленной задачи. Все сделано быстро и качественно. Ответил на все вопросы. Помог с решением трудностей с установкой. Будем работать дальше.
Коммуникабельный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад