Доработка пр самописному сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки108 просмотров

Сделать отдельный раздел с админкой на самописном сайте. Админка нужна для добавления статей в раздел, сейчас на сайт можно добавлять только фото.

10 лет назад
Robini
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров