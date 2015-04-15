Пропарсить сайт записать результат в файл цсв

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок170 просмотров

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10 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Хорошо поработали с Виктором, такой хватки я еще не встречал, парсинг дело сложное, Виктор добивается результата при любых сложностях. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать с Василием. Вежливое общение, лояльность в приеме проекта. Оплата в оговоренные сроки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад