Написать скрипт на PhantomJS с оберткой на Python.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Написать скрипт на PhantomJS с оберткой на Python.

Скрипт для локального сохранения отрендеренной страницы со всеми ресурсами. Скрина страницы и ее pdf версии.

Подробности в ЛС.

Python
10 лет назад
MakarovIvan
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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