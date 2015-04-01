Конструктор простых лендингов

Нужно сделать лендинг-конструктор для сайта , лендинг аналогично тому что по ссылке: www.utkonos.ru/bonus

Нужно сделать, чтобы была настройка в которой задается логотип, заголовок и подзаголовок сайта, как на шаблоне, далее добавление и удаление "экранов"

"Экран" = 1 страница с блоками, обозначенными во вложении, для каждого из экрана любой из блоков можно задать

Должна быть возможность задать сортировку экранов и их заголовки.

Для общего лендинга нужна возможность задать title, description, keywords, вставить коды невидимых счетчиков также через настройки.

Тестовое наполнение делается на примере того, что в шаблоне.

Шаблоный прикладываю

Просьба оценить срок и цену программинг+верстка, и отдельно программинг(если верстка моя)

Разработка на фреймфорке YII или аналогичный