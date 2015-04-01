1. Подобрать провайдера для организации сервиса с качественным API 2. Сделать входную страницу(верстка лендинга) по дизайну 3. Регистрация/авторизация, личный кабинет(мои сайты с статистикой, настройками) и тд по аналогии с сервисом ...
Конструктор простых лендингов
Нужно сделать лендинг-конструктор для сайта , лендинг аналогично тому что по ссылке: www.utkonos.ru/bonus
Нужно сделать, чтобы была настройка в которой задается логотип, заголовок и подзаголовок сайта, как на шаблоне, далее добавление и удаление "экранов"
"Экран" = 1 страница с блоками, обозначенными во вложении, для каждого из экрана любой из блоков можно задать
Должна быть возможность задать сортировку экранов и их заголовки.
Для общего лендинга нужна возможность задать title, description, keywords, вставить коды невидимых счетчиков также через настройки.
Тестовое наполнение делается на примере того, что в шаблоне.
Шаблоный прикладываю
Просьба оценить срок и цену программинг+верстка, и отдельно программинг(если верстка моя)
Разработка на фреймфорке YII или аналогичный
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