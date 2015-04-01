Разработка телефонного сервиса (звонок через сайт)

В приложении ТЗ и дизайн-макет (на всякий случай, я вроде пару раз в ТЗ на него ссылался) Сам сверстанный макет здесь - http://wp.spb0.ru/chemodan/index.html Там, правда, кое-какой контент поменять надо будет, но ...