В приложении ТЗ и дизайн-макет (на всякий случай, я вроде пару раз в ТЗ на него ссылался) Сам сверстанный макет здесь - http://wp.spb0.ru/chemodan/index.html Там, правда, кое-какой контент поменять надо будет, но ...
Разработка телефонного сервиса (звонок через сайт)
1. Подобрать провайдера для организации сервиса с качественным API
2. Сделать входную страницу(верстка лендинга) по дизайну
3. Регистрация/авторизация, личный кабинет(мои сайты с статистикой, настройками) и тд по аналогии с сервисом
4. Серверная часть для установки на клиентские сайты
Сервис-пример uptocall.ru
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