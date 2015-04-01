Разработка телефонного сервиса (звонок через сайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Подобрать провайдера для организации сервиса с качественным API

2. Сделать входную страницу(верстка лендинга) по дизайну

3. Регистрация/авторизация, личный кабинет(мои сайты с статистикой, настройками) и тд по аналогии с сервисом

4. Серверная часть для установки на клиентские сайты

Сервис-пример uptocall.ru

10 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров