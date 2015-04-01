Нужно написать два простых скрипта для динамической генерации графика и два элементарных прогрессбара
Создать сайт с нуля на Вордпресс. ТЗ есть.
В приложении ТЗ и дизайн-макет (на всякий случай, я вроде пару раз в ТЗ на него ссылался)
Сам сверстанный макет здесь - http://wp.spb0.ru/chemodan/index.html
Там, правда, кое-какой контент поменять надо будет, но это совсем по мелочи (в ТЗ все прописано)
Интересуют сроки и стоимость.
ТЗ:
1) Настроить сайт на WordPress
2) Структура (10 страниц, главка уже есть):
Главная страница
О хостеле
Номера (общая страница) из нее внутренние:
Номер 1
Номер 2
Номер 3
Номер 4
Номер 5
Номер 6
Контакты
3) Шапка
- в левом верхнем углу будет логотип. Сейчас на стадии согласования, но настройке это помешать не должно. В крайнем случае потом можно будет вставить
Ну и соответственно с внутренних страниц он должен вести на главку (опять же, это не самый критичный момент)
- справа в шапке под номерами есть кнопка «Забронировать номер». В идеале, по клику на нее должно скроллить вниз, до карты и формы бронирования. Сможешь такое сделать?
- баннер статичный, фотку надо будет заменить (на момент верстки ее не было, сегодня-завтра фотки обработают и мне пришлют)
4) Блок номеров
Здесь все просто. Поменять фотки миниатюр на их фотографии (пришлют вместе с баннером). Прописать в миниатюрах кол-во мест и цену. По кнопке «подробнее» переход на страницу номера (текст и фотки пришлю)
5) Блок «Хостел «Чемодан»»
Поменять текст, на тот который они пришлют
6) Карта + блок бронирования
- вставить скрипт (или как это называется))) яндекс-карты как на макете (желательно с кнопками масштаба)
- настроить модуль бронирования с уведомлением (а-ля «ваша заявка отправлена»)
7) Подвал
Надо сделать еще простенький футер (вроде такого - http://mk.spb0.ru/)
Только по центру предусмотреть место для ссылки на их второй сайт
8) страница «О Хостеле»
Сделать внутреннюю страницу, разместить туда текст
9) страница «Номера»
Сделать внутреннюю страницу с общей информацией по номерам.
+6 внутренних страниц по каждому номеру отдельно
10) страница «Контакты»
Ну тут все стандартно – адрес, телефоны, почта..
два нюанса еще.
1) Модуль бронирования - это не полноценное онлайн бронирование, а по сути форма обратной связи. Посетитель оставляет заявку, хостелу приходит на почту извещение и они уже сами связываются с ним.
2) http://s-k-n.ru/ - вот здесь очень прикольно себя ведут картинки в первом блоке. Возможно ли так же сделать в миниатюрах на главке? Как это повлияет на сроки и стоимость?
Цена, сроки??
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