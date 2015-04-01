Создать сайт с нуля на Вордпресс. ТЗ есть.

В приложении ТЗ и дизайн-макет (на всякий случай, я вроде пару раз в ТЗ на него ссылался)

Сам сверстанный макет здесь - http://wp.spb0.ru/chemodan/index.html

Там, правда, кое-какой контент поменять надо будет, но это совсем по мелочи (в ТЗ все прописано)

Интересуют сроки и стоимость.

ТЗ:

1) Настроить сайт на WordPress

2) Структура (10 страниц, главка уже есть):

Главная страница

О хостеле

Номера (общая страница) из нее внутренние:

Номер 1

Номер 2

Номер 3

Номер 4

Номер 5

Номер 6

Контакты

3) Шапка

- в левом верхнем углу будет логотип. Сейчас на стадии согласования, но настройке это помешать не должно. В крайнем случае потом можно будет вставить

Ну и соответственно с внутренних страниц он должен вести на главку (опять же, это не самый критичный момент)

- справа в шапке под номерами есть кнопка «Забронировать номер». В идеале, по клику на нее должно скроллить вниз, до карты и формы бронирования. Сможешь такое сделать?

- баннер статичный, фотку надо будет заменить (на момент верстки ее не было, сегодня-завтра фотки обработают и мне пришлют)

4) Блок номеров

Здесь все просто. Поменять фотки миниатюр на их фотографии (пришлют вместе с баннером). Прописать в миниатюрах кол-во мест и цену. По кнопке «подробнее» переход на страницу номера (текст и фотки пришлю)

5) Блок «Хостел «Чемодан»»

Поменять текст, на тот который они пришлют

6) Карта + блок бронирования

- вставить скрипт (или как это называется))) яндекс-карты как на макете (желательно с кнопками масштаба)

- настроить модуль бронирования с уведомлением (а-ля «ваша заявка отправлена»)

7) Подвал

Надо сделать еще простенький футер (вроде такого - http://mk.spb0.ru/)

Только по центру предусмотреть место для ссылки на их второй сайт

8) страница «О Хостеле»

Сделать внутреннюю страницу, разместить туда текст

9) страница «Номера»

Сделать внутреннюю страницу с общей информацией по номерам.

+6 внутренних страниц по каждому номеру отдельно

10) страница «Контакты»

Ну тут все стандартно – адрес, телефоны, почта..

два нюанса еще.

1) Модуль бронирования - это не полноценное онлайн бронирование, а по сути форма обратной связи. Посетитель оставляет заявку, хостелу приходит на почту извещение и они уже сами связываются с ним.

2) http://s-k-n.ru/ - вот здесь очень прикольно себя ведут картинки в первом блоке. Возможно ли так же сделать в миниатюрах на главке? Как это повлияет на сроки и стоимость?

Цена, сроки??