Парсер картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка124 просмотра

Нужно отпарсить все картинки сайта на wordpress и записать их с теми же именами в директории по именам совпадающие с директориями картинок на сайте доноре.

Парсим http://varnaru.me/

WordPress
10 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Доволен сотрудничеством, все сделано быстро, работа сдана вовремя, качество на высоте!
Отличный заказчик, задача поставлена, четко и ясно, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад