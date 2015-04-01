Есть Проект, который надо наполнить банерами, шапкой и функционально

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Есть Проект который надо наполнить . То есть есть блок который нужно будет Наполнить баннерами и сделать шапку(картинку и название можно на фотошопе ) Потом наполнить сайт картинками то есть которые не хватает и может доделать все функции которые кривоваты и тд.

10 лет назад
ominous
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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