Редизайн сайта

Сайт донор нам очень нравится, нужно под ключ сделать редизайн сайт http://dr-koffer.net/

с редизайном самого шаблона сайта, так и рекламных картинок и банеров и логотипа

Название магазина - интернет магазин бытовой техники

Techno-Zon.ru

логотип прикрепил, можно изменить

- банер умные часы - удалить

- картинка "при покупке 2 телефона наушники в подарок" - изменить на "При оплате товара безналичным расчетом - скидка 5%"

- картинка "карта памяти в подарок" изменить на "скидка на второй телефон 5%"

- картинка "получи 150руб за отзыв" - удалить

Нужно сделать редизайн, верстку и прикрутить верстку на сайт, проверить и оттестировать.