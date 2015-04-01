Есть приложение на делфи/mysql нужно переписать его на nodejs/mysql с использованием socket.io. За приложением будут сидеть несколько админов, которые будут вносить данные почти одновременно. Поэтому данные в нижней табличке должны обновляться, как сообщения ...
Редизайн сайта
Сайт донор нам очень нравится, нужно под ключ сделать редизайн сайт http://dr-koffer.net/
с редизайном самого шаблона сайта, так и рекламных картинок и банеров и логотипа
Название магазина - интернет магазин бытовой техники
логотип прикрепил, можно изменить
- банер умные часы - удалить
- картинка "при покупке 2 телефона наушники в подарок" - изменить на "При оплате товара безналичным расчетом - скидка 5%"
- картинка "карта памяти в подарок" изменить на "скидка на второй телефон 5%"
- картинка "получи 150руб за отзыв" - удалить
Нужно сделать редизайн, верстку и прикрутить верстку на сайт, проверить и оттестировать.
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