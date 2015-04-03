Доделать несколько моментов на сайте (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок210 просмотров

Сайт - Интернет ателье, на движке Joomla.

Прикрутить сервис оплаты и доставки.

Так-же нужно будет доработать основной тематический сервис по снятию мерок.

Подробное т.з будет, имеется.

Joomla
10 лет назад
aleman
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров