Переписать скрипт на jquery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок201 просмотр

Скрипт написан под mootools. От него полностью отказываемся, поэтому нужно переписать на jquery.

см. приложенный файл

jQuery
10 лет назад
mshaidulatov
Шайдулатов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Задача мелкая, но выполнена очень быстро, качественно и без лишних вопросов. Все по делу.
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад