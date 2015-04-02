Разработка сайта

Более неадекватного заказчика я еще не встречал. Он поставил задачу сделать копию сайта, я объяснил, что по функционалу будет подобное, а вот верстка будет иная, на бутстрапе. Он согласился. После скидывания выполненного заказа, получил что-то вроде "ПОЛНЫЙ УЖАС Я ОЖИДАЛ ДРУГОГО ВСЕ НЕ ТАК ТЫ ВООБЩЕ ДЕЛАЛ ЭТО?", хотя по функционалу было 1 в 1. Согласился добавить те пункты, которых не было на первоначальном сайте, после чего Иван милостливо выделил мне целых 1\3 запрошенной платы, после чего скинул гигантское новое ТЗ с абсолютно иным функционалом. Окончательно меня добила фраза "Леш ну ты это запиши мне как работаешь пусть и на 5-6 часов видео выйдет", "слушай поясни мне как это твой yii работает", а так же фразочки вроде "меня не устраивает YII МНЕ НУЖЕН САМОПИСНЫЙ ДВИЖОК А НЕ ГОТОВЫй". Рекомендую бежать от подобного заказчика.