Разработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок246 просмотров

Здравствуйте!

Хотелось бы узнать сколько будет стоить разработка такого же сайта!!

https://app.overboss.ru/Auth/SignIn?backUrl=https%253a%252f%252fapp.overboss.ru%252f

Логин: [email protected]

Пароль: wano23247

Мне необходимо чтобы сайт делал тоже самое (генерировал акты), и у него была встроена CMS.

С уважением,

Иван

10 лет назад
div-p
Иван 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alittlebitmore
Кузнецов 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
3 дня
Здравствуйте!! Безответственный, лгун, полное кидалово. Сроки сорвал, деньги взял и вернуть не хочет. Работа не выполнена, а то что он прислал это фейк. Кормит обещаниями и ничего не делает!! Функционал: не был сделал один в один (генератор Актов так и не сделал) Гигантское ТЗ: который описывает Алексей, это все то, что должно было быть в сайте… и должно было работать!!! Код кривой, т.к. все функции выдавали ошибки… подтверждению вот ссылка на сайт: http://tets1.url.ph/web/ логин: admin пароль: abcdef Про суммы: Оплата была произведена 1/2 от все суммы, НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ОН НЕ БЕРЕТ ПРЕДОПЛАТУ, А ПИСАЛ ЧТО КОГДА СДЕЛАЮ – ТОГДА ЗАПЛАТИТЕ! Договор был заключен на 15 тыс.. после того как он сроки сорвал, написал что сделает цену на 5 тыс. меньше, я дал ему еще пару дней. После он придумал что ему надо за квартиру платить и нужны были срочно деньги, я ему сказал - «чтоб я могу ему оплатить 5 тыс. но он мне хоть что-то прислал».. Заплатил. Он мне скинул как видите фейк который не работает !! Прощу администрацию сайта удалить данного пользователя!!
Более неадекватного заказчика я еще не встречал. Он поставил задачу сделать копию сайта, я объяснил, что по функционалу будет подобное, а вот верстка будет иная, на бутстрапе. Он согласился. После скидывания выполненного заказа, получил что-то вроде "ПОЛНЫЙ УЖАС Я ОЖИДАЛ ДРУГОГО ВСЕ НЕ ТАК ТЫ ВООБЩЕ ДЕЛАЛ ЭТО?", хотя по функционалу было 1 в 1. Согласился добавить те пункты, которых не было на первоначальном сайте, после чего Иван милостливо выделил мне целых 1\3 запрошенной платы, после чего скинул гигантское новое ТЗ с абсолютно иным функционалом. Окончательно меня добила фраза "Леш ну ты это запиши мне как работаешь пусть и на 5-6 часов видео выйдет", "слушай поясни мне как это твой yii работает", а так же фразочки вроде "меня не устраивает YII МНЕ НУЖЕН САМОПИСНЫЙ ДВИЖОК А НЕ ГОТОВЫй". Рекомендую бежать от подобного заказчика.

Заявки фрилансеров

alittlebitmore
Кузнецов 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-1)
10 лет назад