Разработать сайт на node.js (Express фрейворк)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Требуется настроить фреймворк Express (node.js) на сервере и подцепить туда страницы верстки. Подробности в личку

Node.js
10 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров