Почистить от вирусов и устранить уязвимости

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Закрыт3 заявки113 просмотров

Есть сайт на вордпресс к нему прикреплен форум vbulletin.

От хсотера пришло предупреждение что на сайте обнаружен вирус и рассылается спам.

Нужно почистить от вирусов и устранить уязвимости если есть в вордпресс и форуме.

WordPress
10 лет назад
rainman77
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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