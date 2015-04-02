Сайт - Интернет ателье, на движке Joomla. Прикрутить сервис оплаты и доставки. Так-же нужно будет доработать основной тематический сервис по снятию мерок. Подробное т.з будет, имеется.
Сделать парсер на PHP
Нужно сделать парсер на PHP, который сканирует содержимое папок на фтп и записывает название файлов из каждой папке в отдельную таблицу в базу MySQL.
Заявки фрилансеров
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