Сделать парсер на PHP

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Закрыт10 заявок171 просмотр

Нужно сделать парсер на PHP, который сканирует содержимое папок на фтп и записывает название файлов из каждой папке в отдельную таблицу в базу MySQL.

MySQLPHP
10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

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