Требуется доработка скрипта проверки статуса ремонта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки183 просмотра

Требуется доработка скрипта проверки статуса ремонта.

Пример есть тут: http://www.umtservice.com.ua/ кнопка сверху справа СТАТУС РЕМОНТА.

У меня есть этот код, мне его нужно немного изменить для размещения на другом сайте.

10 лет назад
pozvoni
Олег 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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