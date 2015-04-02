Сайт - Интернет ателье, на движке Joomla. Прикрутить сервис оплаты и доставки. Так-же нужно будет доработать основной тематический сервис по снятию мерок. Подробное т.з будет, имеется.
Доработать скрипт генератор дорвеев
Скрипт рабочий кроме нескольких деталей. Нужно пересмотреть кусок кода парсера страниц Либо поправить старый, либо написать свой.
Скрипт на основе текстовой страницы с ключевыми словами парсит поисковую систему, согласно ключевых слов и если ключевое слово и сочетание имеется в выдаче яндекса создает страницы дорвеи по каждому ключевому слову из списка.
Так же скрипт должен собирать со страниц поиска по каждому ключевому слову выводящиеся в поиске тематические ссылки соответствующие классам яндекса.
То есть на каждой созданной странице будут вставлены тексты из выдачи яндекса. (В данный момент не работает эта часть)
Остальное в ТЗ
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