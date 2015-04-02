Доработать скрипт генератор дорвеев

Скрипт рабочий кроме нескольких деталей. Нужно пересмотреть кусок кода парсера страниц Либо поправить старый, либо написать свой.

Скрипт на основе текстовой страницы с ключевыми словами парсит поисковую систему, согласно ключевых слов и если ключевое слово и сочетание имеется в выдаче яндекса создает страницы дорвеи по каждому ключевому слову из списка.

Так же скрипт должен собирать со страниц поиска по каждому ключевому слову выводящиеся в поиске тематические ссылки соответствующие классам яндекса.

То есть на каждой созданной странице будут вставлены тексты из выдачи яндекса. (В данный момент не работает эта часть)

Остальное в ТЗ