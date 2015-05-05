Правки сайта на html, в т.ч. измение форм заказа

  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок150 просмотров

Сайт http://farbe.tvoedelo.ru/ на html без админки, нужно сделать правки согласно ТЗ, ТЗ прилагается.

Постоплата Яндекс.деньги, WMR. В личку и аську не писать, все предложения здесь. Обязательно указывать цену и срок.

HTML
10 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Равиль хорошо справился с заданием. Все было сделано быстро и по ТЗ. Очень понравилось работать с данным исполнителем.
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад