Доработка Opencart

Нужно доработать Opencart, чтобы при нажатии на кнопку "Купить" всплывало окно с выбором цвета (в любом месте сайта, будь это категория, блок рекомендуемые на главной). Причем около каждого цвета должно быть окно для ввода количества, чтобы можно было сразу купить, например, 200 зеленых, 100 красных, 4 желтых товаров.

Яркий пример как это должно работать здесь: http://ikey.ru/node/4# (нажмите кнопку "Купить" на первом товаре).