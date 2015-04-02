Доработка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно доработать Opencart, чтобы при нажатии на кнопку "Купить" всплывало окно с выбором цвета (в любом месте сайта, будь это категория, блок рекомендуемые на главной). Причем около каждого цвета должно быть окно для ввода количества, чтобы можно было сразу купить, например, 200 зеленых, 100 красных, 4 желтых товаров.

Яркий пример как это должно работать здесь: http://ikey.ru/node/4# (нажмите кнопку "Купить" на первом товаре).

Node.jsOpencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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