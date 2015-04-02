Сайт - Интернет ателье, на движке Joomla. Прикрутить сервис оплаты и доставки. Так-же нужно будет доработать основной тематический сервис по снятию мерок. Подробное т.з будет, имеется.
Доработка Opencart
Нужно доработать Opencart, чтобы при нажатии на кнопку "Купить" всплывало окно с выбором цвета (в любом месте сайта, будь это категория, блок рекомендуемые на главной). Причем около каждого цвета должно быть окно для ввода количества, чтобы можно было сразу купить, например, 200 зеленых, 100 красных, 4 желтых товаров.
Яркий пример как это должно работать здесь: http://ikey.ru/node/4# (нажмите кнопку "Купить" на первом товаре).
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