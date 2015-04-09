Есть архив базы данных - системы управления, которую надо установить на сайт, на поддомен, чтобы с ней можно было работать онлайн. Также в архиве где-то лежит сам сайт (заглушка страницы). Нужно ...
Перенести 80+ страниц с одного сайта на Wordpress
Перенести текст+фото с 80+ страниц с одного сайта на другой сайт на Wordpress
Сделать нужно сегодня.
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