Перенести 80+ страниц с одного сайта на Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок212 просмотров

Перенести текст+фото с 80+ страниц с одного сайта на другой сайт на Wordpress

Сделать нужно сегодня.

Список страниц в аттаче

WordPress
10 лет назад
Vlad71
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
1 день
Все отлично. Спасибо!
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад