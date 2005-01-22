Нужно сделать функцию обновления значения post_meta при сохранении страницы: У страницы есть такие post_meta со значениями на данный момент: left-section : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"3987";} top-section : 4056 center-section : a:3:{i:0;s:4:"3978";i:1;s:4:"4064";i:2;s:4:"4062";} right-section : a:6:{i:0;s:4:"4050";i:1;s:4:"4082";i:2;s:4:"4052";i:3;s:4:"4046";i:4;s:4:"4054";i:5;s:4:"4044";} excluded-posts : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"4064";} Нужно создать функцию, которая бы брала значения из left-section top-section ...
- $8Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $10
Сделать работу с Local StorageЗавершен2 года назад
- $12
Нужно выполнить работу связанную с LocalStorage на сайте.Завершен2 года назад
- $10
Есть select, в зависимости от того что выбрано на первом, изменять выбор на втором. Примерный код $('.somecontainer').on('change', '.Size', function () { $('#pa_size').val($(this).find('option:selected').attr('id')); }); Желательно, в течение часаЗавершен2 года назад
- $15
Есть я select, в зависимости от того что выбрано на первом, изменять выбор на втором. Примерный код $('.somecontainer').on('change', '.Size', function () { $('#pa_size').val($(this).find('option:selected').attr('id')); });Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Всем привет. Верстка 4 страницы (2 фронт и 2 бекенд): http://igro.bodyaflesh.in.ua/ http://igro.bodyaflesh.in.ua/game.html http://igro.bodyaflesh.in.ua/online.html http://igro.bodyaflesh.in.ua/cabin.html# ТЗ – https://yadi.sk/i/GtQjY8T5iLkgL (пункты верстки и моб версии пропустить) Срок – 3 дня. Оплата на Яндекс, работа на вашем сервере. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $80
Нужна адаптиваня верстка макета – yadi.sk/d/j7_vmsr5iLmdf Чистый код, кроссбраузерность. Срок – 3 дня. Прошу указывать стоимость и ссылку на портфолио.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $45
4 правки на сайте Wordpress Правильные даты, слайдер и календарь. Подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1HrO_QDQXPhvi7yNDNrzU5iXWM6o0JKkn0-tWVS3DvJs/edit?usp=sharing Сделать нужно сегодня. Оплата 2500 рублей на ЯД.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно натянуть верстку на WP+Woocommerce сегодня, всего 6 страниц, ничего сверхестественного. Прошу писать только тех, кто готов справиться сегодня. Указывайте свой скайп.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
2 - в wocommerce в готовом стандартном виджете вывода похожих товаров задать функцию вывода в записях по меткам - т.е. если в записи есть метка как в товаре, то товар выводится, если нет, выводятся ...Завершен9 лет назад
- $50
Сверстать макет лендингаHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт http://urlid.ru/cemb не работает плеер на прослушивание, нужно починить либо заменить на тот, который будет работать Указывайте срок и стоимость.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Перенести текст+фото с 80+ страниц с одного сайта на другой сайт на Wordpress Сделать нужно сегодня. Список страниц в аттачеЗавершен9 лет назад
Нужно сегодня сверстать одну страницу в html (в аттаче) Валидно, кроссбраузерно Указывайте стоимость, пожалуйста.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт на Netcat, нужно: 1) создать 1 раздел 'уполномоченные агентства' и оформить его, информация из брендбука в PDF 2) добавить раздел 'наши партнеры' из файла Word 3) рекламный банер почему то не работает всплывающее окно оно зависло ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На сайте http://eurobook.info/ в шапке справа от логотипа есть кнопка 'местонахождение' При нажатии влазит меню на Ajax Нужно сделать обычное html+css, выпадающее. Сайт на Wordpess, в настройках плагина функции смены отображения нет, нужно править код. Указывайте стоимость и срок, ...Завершен9 лет назад
Всем привет, нужно создать мобильную версию на сайте http://shl.su/FJT подобную http://m.liga.net/ + изменить вывод блока местоположения (кнопка в шапке) нужно убрать аякас, и сделать обычным раскрывающимся вниз списком как в меню. Указывайте стоимость и срок.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт на Wordpress - нужно помочь разобраться с shtml и пара мелочей. Задание в аттаче. Называйте срок и цену. Желательно выполнить сегодня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо исправить некоторые ошибки и недоработки верстальщика Сайт betainfocom.ru Главная практически правильная, только везде разные шрифты. И в боковых пунктах меню будет иногда 2 строки текста, иногда 3 (бывший верстальщик говорил, что нельзя сделать разное кол-во ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать два новых типа Постов на основе уже созданного Доработать уже существующий тип поста Срок - сегодня. Полное ТЗ в аттаче.Завершен9 лет назад