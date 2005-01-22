Vlad71

Яковлев Vlad71

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
LayMorja
Тимофей 
18 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$12
10 баллов
год назад
Javascript - работа с LocalStorage
И ещё раз спасибо за продуктивное сотрудничество! :)
Тимофей справился с заданием на отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
LayMorja
Тимофей 
18 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Local Storage
Хороший заказчик, всегда интересные задачи и приятное общение, рекомендую!
И еще раз спасибо!
Ответный отзыв
LayMorja
Тимофей 
18 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$12
10 баллов
2 года назад
JavaScript - прописать простой обработчик для HTML страницы
Заказчик буквально сам шёл на помощь в решении поставленной задачи :) Грамотно объяснил, что нужно сделать, был терпелив и постоянно на связи, рекомендую!
Тимофей выполнил очень нетривиальную задачу на JS оперативно. Рекомендую как отличного JavaScript Девелопера!
Ответный отзыв
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Заменить Ajax меню на обычное
Были предоставлены все необходимые данные и доступы. Оплата мгновенная. Рекомендую.
Задание выполнено на отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
v3post
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга по макету
Все отлично. Рекомендую как хорошего заказчика!
Все сверстано отлично, в срок, без пропаданий, всегда онлайн. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв