Нужно сделать функцию обновления значения post_meta при сохранении страницы:

У страницы есть такие post_meta со значениями на данный момент:

left-section : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"3987";}

top-section : 4056

center-section : a:3:{i:0;s:4:"3978";i:1;s:4:"4064";i:2;s:4:"4062";}

right-section : a:6:{i:0;s:4:"4050";i:1;s:4:"4082";i:2;s:4:"4052";i:3;s:4:"4046";i:4;s:4:"4054";i:5;s:4:"4044";}

excluded-posts : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"4064";}

Нужно создать функцию, которая бы брала значения из

left-section

top-section

center-section

right-section

и записывала бы их в

excluded-posts

при сохранении страницы.

Т.е. с учетом указанных выше значений, результат должен быть следующий:

excluded-posts : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"3987";i:2;s:4:"4056";i:3;s:4:"3978";i:4;s:4:"4064";i:5;s:4:"4062";i:6;s:4:"4050";i:7;s:4:"4082";i:8;s:4:"4052";i:9;s:4:"4046";i:10;s:4:"4054";i:11;s:4:"4044";}