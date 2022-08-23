В команду требуется middle Node.js разработчик для постоянной работы. Основные технологии: Node.js с использованием NestJS, Git, Postgresql и Mongodb. Ожидается загрузка минимум 30 часов в неделю. Оплата каждые 2 недели. Учет рабочего времени через Hubstaff.
Wordpress - update_post_meta PHP
Нужно сделать функцию обновления значения post_meta при сохранении страницы:
У страницы есть такие post_meta со значениями на данный момент:
left-section : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"3987";}
top-section : 4056
center-section : a:3:{i:0;s:4:"3978";i:1;s:4:"4064";i:2;s:4:"4062";}
right-section : a:6:{i:0;s:4:"4050";i:1;s:4:"4082";i:2;s:4:"4052";i:3;s:4:"4046";i:4;s:4:"4054";i:5;s:4:"4044";}
excluded-posts : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"4064";}
Нужно создать функцию, которая бы брала значения из
left-section
top-section
center-section
right-section
и записывала бы их в
excluded-posts
при сохранении страницы.
Т.е. с учетом указанных выше значений, результат должен быть следующий:
excluded-posts : a:2:{i:0;s:4:"4048";i:1;s:4:"3987";i:2;s:4:"4056";i:3;s:4:"3978";i:4;s:4:"4064";i:5;s:4:"4062";i:6;s:4:"4050";i:7;s:4:"4082";i:8;s:4:"4052";i:9;s:4:"4046";i:10;s:4:"4054";i:11;s:4:"4044";}
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