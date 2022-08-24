Нужно переделать сайт с php 5.4 до php 8

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Закрыт4 заявки241 просмотр

Нужно переделать самописный сайт с php 5.4 до php 8

PHP
3 года назад
Tired
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