Ищется разработчик для реализации системы продажи промо-кодов на сайте. Необходимо генерировать коды, записывать в БД и проверять их валидность. Стек: Php, Laravel, Symfony. Работа через Hubstaff, оплата по завершению или раз в неделю. Укажите опыт, ставку, часы и часовой пояс в отклике.