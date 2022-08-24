Разработчик node.js на постоянку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки842 просмотра

Приветствую. В команду на постоянную работу требуется middle Node.js дев

Мы создаём крутые революционные сервисы, от которых пищат клиенты)

Постоянно нужно искать ответы на нестандартные задачи

Стек:

- Node.js (+nestjs)

- Git

- Postgresql

- Mongodb

- REST Api

Оплата каждые 2 недели. Загруженность минимум 30 часов в неделю. Для учёта используется сервис hubstaff.

Оставляйте свои отклики

GitMongoDBNestJSNode.jsPostgreSQL
3 года назад
guest_16582263546506
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад