Необходимо добавить теги Google рекламы на сайт, включая глобальный тег, отслеживание конверсий и ремаркетинг. Старые теги удалять не нужно. Проект выполняется на платформе WordPress. Исполнители без отзывов не рассматриваются.
Нужно сделать скрипт для сайта, для прочтения страница автоматически
Нужно сделать скрипт для сайта, для прочтения страница автоматически
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