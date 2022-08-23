Деплой и доработака проекта NodeJS + React - срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки477 просмотров

Деплой и доработака проекта NodeJS + React - срочно

Бюджет 50$ Сроки 1-2 дня

оплата по факту готовности, без авансов

начать нужно с деплоя, прямо сегодня

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Node.js
3 года назад
createrwebst
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