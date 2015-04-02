База .txt файлов из word, pdf , DjVu, (zip,rar)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок551 просмотр

нужен скрипт - создания базы текстовых .txt файлов из doc, docx, pdf , DjVu, ( эти файлы могут находится в архивах zip,rar) с указанных каталог/подкаталог

с запуском (например раз в месяц),

конвертировать только новые файлы, (прошлые имеющиеся файлы пропускать)

с минимальной нагрузкой.

бюджет договорной.

10 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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