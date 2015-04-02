Framework Symfony

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок124 просмотра

Приглашаю к сотрудничеству разработчика Framework Symfony

Проект простой.

Статичные страницы с возможностью редактирования конткента

Symfony
10 лет назад
enp2003
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
10 лет назад
$400
4 дня

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Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
10 лет назад