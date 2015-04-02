Доработка функционала на симфони

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Закрытнет заявок95 просмотров

Есть сайт, админка.

Нужно исправить рассылку на gearman, пару обработчиков и несколько правок по вводу-выводу информации

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10 лет назад
2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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