Использование Instagram API на сайте

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Есть верстка макета сайта, используя ее, надо сделать следующее:

1) Используя Instagram API реализовать поиск аккаунтов пользователей и вывод поисковой автоподсказки

2) Выбор аккаунта, авторизация и подгрузка фотографий юзера в имеющуюся дизайн-верстку сайта

3) Редактирование и сохранение выбранной фотографии

10 лет назад
Deltaincom
Артур 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров