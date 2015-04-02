нужен скрипт - создания базы текстовых .txt файлов из doc, docx, pdf , DjVu, ( эти файлы могут находится в архивах zip,rar) с указанных каталог/подкаталог с запуском (например раз в месяц), ...
Использование Instagram API на сайте
Есть верстка макета сайта, используя ее, надо сделать следующее:
1) Используя Instagram API реализовать поиск аккаунтов пользователей и вывод поисковой автоподсказки
2) Выбор аккаунта, авторизация и подгрузка фотографий юзера в имеющуюся дизайн-верстку сайта
3) Редактирование и сохранение выбранной фотографии
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