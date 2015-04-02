Отладить работу JS скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужен хороший JS программист, который отладит работу скрипта Добавления объекта недвижимости на сайт http://galleryua.com/nedvizhimost/doma/1000207-kupit-dom-v-g-ahtyrka-ahtyrskiy-rayon-sumskaya-oblast

Сейчас проблема в том, что скрипт не всегда отрабатывает нормально https://yadi.sk/i/St_g7Y7QfhUuL

JavaScript
10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров