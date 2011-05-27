Локально на компьютере все работает, на сайте до недавнего времени тоже работало, но сейчас выходит сообщение: FATAL: LICENSE ERROR Необходимо решение. http://xn--b1amdbbeub2a1cxd.xn--p1ai/gallery/tour/
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Изящное визуальное оформление данного раздела, отдельного блока на главной странице и формы добавления события. * Вместо отображения календаря по месяцам (как это обычно делается стандартно) необходим плавающий список (скроллинг в ограниченной области страницы, визуально оформленный) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется квалифицированный специалист способный спроектировать и реализовать веб-продукт с расчетом роста до уровня федерального масштаба. Возможно бизнес-партнерство. НЕДВИЖИМОСТЬ. Объемная степень реализации заложена в основе web-решения, требующего профессионального подхода при его создании и последующем совершенствовании (для этих ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Компонент от 1с-битрикс, ранее flash баннеры отображались как "резиновые" - ширина баннера подстраивалась под ширину страницы, после обновления ядра cms 1c-bitrix баннеры стали отображаться фиксированной (минимальной ширины) видимо программист использовал стандартный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Имеется логотип + слоган "Здоровый образ жизни для всех!" необходимо реализовать интересный визуальный ход. Технические характеристики: 100% шир x 75px высота, ...Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Компьютерная помошьСистемное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Проект на 1с-bitrix, имеются несколько задач по доработке (возможно обсудить позднее после решения), но на данный момент требуется: Раздел - новостей: - обновить (заменить) скрипт отображения (развертывания) фотографий для просмотра на более оригинальный (предусмотреть обязательный вывод поля ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для центра детского творчества необходимо развернуть сайт на имеющейся платформе. Имеется макет главной страницы. Остальные разделы должны быть реализованы исходя из имеющейся структуры.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для периодически возникающих задач по ведению самостоятельного интернет проекта требуется специалист.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо решение: Баннер в векторе, анимация во flash Тема: представление услуги оцифровки видео с кассет заказчика, монтажа видео Формат кадра: высота 75px, ширина (резиновый, минимум 617px c возможной растяжкой до 1280px и более) p.s. Для последующих задач ...Баннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
В одном из файлов template.php задействована система голосования по фотографиям (отдать голос за выбранный вариант) так вот система работает по кукам, как проголосовал – пользователю ставиться кук и далее голосовать повторно не возможно. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходим flash & gif баннер. 284px (ш) x 250px (в), вес не более 50кб.Баннеры6 заявокЗакрыт12 лет назад
На ресурсе #1 необходим flash & gif баннер. 284px (ш) x 250px (в), вес не более 60-70кб, Необходимо представить сайт #2 строительной организации.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Внутриподъездная листовка – формат А5 – в векторе – для информирования населения об основных возможностях на сайте. Из листовки должно быть понятно: 1. Название сайта 2. Как это название ввести в строке интернет ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходим работающий html сайт-визитка - оперативно в течении 1-2 дней. Законченные макеты jpg или (corel) - имеются.HTML-верстка19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо интегрировать и настроить фото\видеогалерею . 1с-Битрикс, редакция "Бизнес" по имеющейся верстке. http://яветер.рф/photo3.html http://яветер.рф/photo2.html http://яветер.рф/photo1.htmlВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать оперативно, в течении дня.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо за пару - другую дней сделать сайт - направление: сайт библиотеки. тип: Визитка, CMS: 1c-Битрикс редакция "Стандарт". Ничего изощренного не требеутся, но важен качественный дизайн. Весь доступный контент материал после согласования ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать 3 рекламных баннера сайта компании - http://triberega.ru для их размещения на другом ресурсе. Важна полная гармоничность с ресурсом на котором они будут находиться. 2 банера - flash резиновый с растяжкой от ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Почти все сделано, не реализованы разделы: фото\видеогалереи; Конкурсы; Каталог Сайтов; Поиск на главной странице. Необходима оперативноя доработка и настройка ресурса. Возможно последующее сопровождение.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад