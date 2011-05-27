MacoP

Колосов Александр MacoP

 
53 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
melaha
50 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
10 лет назад
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Вежлив, адекватен... приятно было по-сотрудничать)
Оперативное решение вопроса, приятное общение в процессе выполнения задачи, доволен сотрудничеством.
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art_samilyak
Татьяна 
43 годаПольша
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
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Довольна сотрудничеством! Приятно работать . Плюс вежливость, адекватность и своевременная оплата труда. Рекомендую всем!
Работа сделана качественно и в срок, планирую сотрудничать.
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SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
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Александр, точно знает, чего хочет. Приятно работать с ним. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую! 10 баллов!
Работа выполнена очень корректно и главное в нужные, обозначенные заранее сроки - это ценно. Планирую работать впредь.
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Baskit
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Вывеска компании - внутриофисная
Требовательный заказчик, но все получилось :)
Работа сделана вполне корректно, думаю будем пробовать работать и дальше.
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